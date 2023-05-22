Таинственное исчезновение: что известно о состоянии главкома ВСУ Залужного

О том, где находится главнокомандующий украинскими войсками сейчас, и в каком он состоянии официально не сообщается.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: CinCAFU Telegram

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный может покинуть свой пост из-за тяжелого ранения. Об этом заявил представитель одной из хакерских группировок со ссылкой на информированные источники в украинских войсках. По его данным, Залужный перенес несколько операций и по здоровью больше не способен выполнять свои обязанности. Впрочем, официального подтверждения этому нет. Не позволяет судить о состоянии Залужного и недавно появившееся видео, как генерал, который с начала мая не появлялся на публике, принимает участие в Международной конференции в честь Дня науки.

Главком ВСУ Залужный обращается к студентам одного из Одесских вузов по случаю Дня науки. Формат выступления заявлен как видеоконференцию, однако зрители, вопросы командующему войскам задавать не смогли. Ролик напоминает запись, которую точно датировать невозможно. Фон размыт, сам Залужный выглядит похудевшим. Из-за его долгого отсутствия в инфополе вновь появились версии о том, что главком ВСУ тяжело ранен, а эта запись вполне возможно, сделана в палате госпиталя. Наряду с этим также возникли предположения о новой фазе противостояния с Зеленским.

«Я допускаю, что Залужный был изолирован на период событий, которые происходили на Украине и помещен под домашний арест. А когда скрывать стало невозможно, придумали легенду, что человек, герой, который был сражен на поле боя, восстал как феникс и снова управляет войском на Украине», - рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Внимание на то, что Залужный не появляется на публике слишком долго, многие эксперты обратили еще 8 мая, когда главком украинских войск отказался от участия во встрече в формате «Рамштайн».

«Я получил письмо украинского командующего Залужного, который проинформировал, что ввиду напряженной оперативной ситуации на земле не сможет принять участие в заседании военного комитета НАТО даже в формате видеоконференции», - заявил председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр.

В тот раз также сразу же появились сообщения о том, что Залужный ранен и даже погиб в боях за Артемовск. А вскоре в эфире украинского телевидения вышло интервью с ним. Но ни даты съемок этой беседы, ни места ее проведения при этом не указывалось. На вопросы о состоянии здоровья Залужного отвечала заместитель главкома.

«Залужного раскручивали неоднократно на Западе и на Украине, как сильную личность, противопоставляя его Зеленскому и как кандидата в президенты Украины, который мог бы подвинуть Зеленского, если тот не будет справляться со своими обязанностями. Сделано это умышленно американцами, чтобы Зеленского подталкивать, и он выполнял задачи более добросовестно», - рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

О том, где находится Залужный сейчас и в каком он состоянии официально не сообщается.

Ранее Главком ВСУ Залужный назвал начальника Генштаба ВС РФ Герасимова «сильным врагом». Главком украинских войск признался, что ему интересны размышления Валерия Герасимова.