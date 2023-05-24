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Семьи погибших сотрудников МЧС в зоне СВО получат выплаты в 5 миллионов рублей

Игнат Далакян
15:39 24.05.2023
Указ также предполагает выплату в 3 миллиона рублей работающим в зоне СВО сотрудникам МЧС, которые получили ранение.
Семьи погибших сотрудников МЧС в зоне СВО получат выплаты в 5 миллионов рублей
© Фото: Mikhail Klimentyev, Kremlin Pool, Globallookpress
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Семьям погибших при исполнении обязанностей в зоне спецоперации сотрудников МЧС выплатят пять миллионов рублей. Такой указ подписал глава Российского государства Владимир Путин.

Кроме того, согласно документу, в случае ранения установлена выплата в три миллиона рублей.

Указ вступил в силу с момента его подписания.

Ранее президент Российской Федерации отмечал, что все участники специальной военной операции должны быть равны по социальным гарантиям. Владимир Путин отметил, что все участники СВО выполняют один священный долг перед Родиной.

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