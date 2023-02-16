Путин подчеркнул, что все участники спецоперации должны быть равны по социальным гарантиям

Президент России отметил, что все, участвующие в СВО - контрактники, добровольцы и мобилизованные, выполняют один священный долг перед Родиной.

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Президент России Владимир Путин заявил, что все участники специальной военной операции должны быть равны между собой по социальным гарантиям.

«Все. И добровольцы, и те, кто подписал контракт и проходит службу по контракту. И те, кто пришли на военную службу в рамках мобилизации. Все выполняют священный долг перед Родиной. И перед Родиной все равны», - сказал Путин на встрече с уполномоченным по правам ребенка при президенте России Марией Львовой-Беловой.

Владимир Путин отметил, что именно поэтому все эти люди должны быть в одинаковой ситуации по защитным мерам и социальным гарантиям.

Ранее президент России назвал правду «главным оружием» при освещении событий специальной военной операции.