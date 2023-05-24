Китаист Заклязьминская рассказала, в каких сферах Россия и Китай будут успешно сотрудничать

У стран есть перспективы развития совместных проектов в сфере промышленности, логистики, энергетики и сельского хозяйства.

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Визит главы российского правительства Михаила Мишустина в Китай еще раз подтвердил возможность дальнейшего эффективного сотрудничества двух стран. Эксперт из института Китая и современной Азии РАН Екатерина Заклязьминская выделила самые перспективные сферы сотрудничества.

Самой многообещающей отраслью, по мнению эксперта, является ТЭК. У Китая недостаточно нефти и газа, поэтому сотрудничество в сфере энергетики будет выгодно для России.

«Китай только на 25% может обеспечить себя нефтью и на 50% газом. Остальной объем потребностей приходится импортировать из других стран. Тут во многом есть большой интерес для нашей страны», - рассказала Екатерина.

Кроме того, перспективы дальнейшего взаимодействия наблюдаются в сельском хозяйстве. У Китая на данный момент есть потребность в соевых бобах. Для ее удовлетворения Россия могла бы производить больше сои на Дальнем Востоке и увеличить поставку сельскохозяйственной культуры нашим соседям.

Не стоит забывать про промышленный пласт. У России и КНР планируются совместные проекты в области машиностроения и разработки оборудования. К тому же похожие программы между странами уже успели реализоваться.

«У нас с Китаем накоплен богатый опыт взаимодействия, совместных промышленных проектов. Это сотрудничество будет углубляться и совершенствоваться. У нас уже есть успешно реализованные проекты», - сказал эксперт.

Также ожидаются новые транспортно-логистические проекты. История показала, что Россия и Китай их успешно реализовывали. Можно вспомнить автомобильный мост через Амур или проект Ямал СПГ.

Перспективы взаимодействия двух стран по-настоящему обширны. Планируется развивать гуманитарные контакты, расширять туристическое сотрудничество. Россия и Китай будут взаимодействовать максимально широко.

Ранее Мишустин лично обсудил с руководителем Китая возможности взаимодействия стран. Текущая экономика показывает, что отношения между странами сложились. По итогам 2022 года товарооборот России и Китая вырос до рекордных 190 миллиардов долларов.