Мишустин в Шанхае обсудил с руководством Китая перспективные направления сотрудничества

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Визит главы российского правительства Михаила Мишустина в Китай уже называют ответом прошедшему накануне в Японии саммиту «Большой семерки». Отношения между двумя странами сложились. И это лучше всего показывает экономика. По данным таможни, товарооборот России и Китая по итогам прошлого года вырос до рекордных 190 миллиардов долларов.

Приезд российской делегации в Китай спустя всего лишь два месяца после визита в Россию Си Цзиньпина называют первым шагом в реализации достигнутых тогда договоренностей и важнейшим за последние 30 лет. Михаил Мишустин привез с собой представителей российского бизнеса, чтобы представить в Китае наиболее перспективные направления сотрудничества. Двухдневный визит начинается с посещения Шанхая.

Китай постепенно открывается миру после пандемии. Но важно другое - здесь по-прежнему открыты сотрудничеству с Россией. Даже несмотря на то, что некоторые из приехавших в Китай бизнесменов находятся под западными санкциями. В ответ на развязанную Вашингтоном торговую войну здесь запретили к ввозу в страну продукцию одного из крупнейших американских производителей чипов как угрозу национальной безопасности. На Китай приходилось четверть всей выручки компании.

Михаилу Мишустину показали шанхайский НИИ нефтехимии, где выводят так называемые катализаторы. Они ускоряют химические реакции. Их используют при производстве новых видов пластмасс, переработке нефти, производстве топлива стандарта евро-5, легкой промышленности, машиностроении и даже обеспечении продовольственной безопасности.

В России, говорит Мишустин, приоритет отдают сотрудничеству в сфере энергетики с Китаем. Причем речь не только о поставках нефти, но и о развитии атомной энергетики и о совместных проектах по возобновляемым источникам энергии. Кроме этого у нас в стране заинтересованы в развитии наукоемких отраслей промышленности, сельского хозяйства, увеличении объемов перевозки грузов в Азию. Среди других перспективных направлений сотрудничества - судо- и станкостроение и производство гражданских беспилотных систем.

«Сегодня в России открываются большие возможности практически для любого направления бизнеса. Мы приветствуем партнеров из дружественных стран, и прежде всего Китая, для запуска перспективных, долгосрочных проектов во многих отраслях экономики», - сказал Мишустин.

Инфляция в России замедлилась, и на начало мая чуть выше двух процентов в годовом выражении. И это самый низкий показаний по сравнению с тем же ЕС. А экспорт из России даже вырос на 20% - несмотря на введенные против нее санкции. Страна полностью обеспечивает себя зерном, подсолнечным маслом, мясом, рыбой и сахаром. По итогам переговоров в Москве в марте Владимир Путин и Си Цзиньпин поставили цель увеличить товарооборот до 200 млрд долларов по итогам года. И как показал первый квартал, пока идут без отставания от графика.

«Китай свыше 10 лет является основным торговым партнером России, Вы сказали об этом, господин Хэ Лифэн. И за первые три месяца текущего года наши позиции в аналогичном китайском списке тоже изменились - поднялись с десятого на седьмое место», - сказал председатель российского правительства.

Приезд российской делегации в Китай называют фактически выездным заседанием экономического блока правительства. Кроме участия в бизнес-форуме, который прошел в Шанхае, Мишустин провел отдельную встречу с представителями российских деловых кругов.

А еще у Мишустина состоялась отдельная встреча с председателем Нового банка БРИКС - бывшим президентом Бразилии Дилмой Руссефф. На смену однополярного миропорядка во главе США приходит появление региональных центров силы. И Китай здесь как раз - одна из стран, способных проводить независимую внешнюю политику.

Подробнее о чем говорили в деловом Шанхае и какие вопросы оставили для политического Пекина смотрите в материале Константина Коковешникова.