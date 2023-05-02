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Граждане иностранных государств поблагодарили Россию за эвакуацию из Судана

Ян Брацкий
04:15 02.05.2023
По их словам, единственной возможностью покинуть Судан были самолеты Минобороны России.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Эвакуированные из столицы Судана поблагодарили Россию и Министерство обороны за спасение из охваченной боевыми действиям страны. Гражданин Белоруссии Игорь Корчевный, например, рассказал, что оказался не готов к такому стремительном развитию событий.

«Хочу поблагодарить россиян, потому что в очень короткое время посольство РФ сделало все, чтобы вытащить белорусов к себе в посольство, мы попали в самый эпицентр. Постоянно все на связи, все работают на результат. Была единственная возможность улететь из Судана на самолетах Министерства обороны России. Спасибо вам, ребята», - сказал Корчевный.

Российские военные посадили в самолеты не только соотечественников и белорусов, но и граждан стран СНГ, а также других государств, которые обратились за помощью.  

«В городе было сложно, все закрыто, идут боевые действия. Спасибо Российской Федерации, военные нам помогли, большое спасибо», - поблагодарил гражданин Киргизии Аятула Ибрагимов. 

Ранее стало известно о решении президента Владимира Путина задействовать Военно-транспортную авиацию для эвакуации более 200 гражданских, дипломатов, представителей Минобороны и членов их семей из Судана. Для этого были задействованы четыре борта ВКС России Ил-76. После замера температуры и досмотра пассажиров, воздушные суда благополучно вылетели из аэропорта столицы Судана.

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