Минобороны: ВС РФ сорвали три атаки штурмовых подразделений ВСУ
Российские военные сорвали три атаки штурмовых подразделений противника за сутки, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
«За сутки подразделениями группировки сорваны три атаки штурмовых подразделений ВСУ на Авдеевском, Александро-Калиновском и Марьинском направлениях. Утраты собственных боевых позиций не допущено», - сказал он.
Украинская сторона понесла потери как в личном составе, так и в бронетехнике, добавил начальник пресс-центра.
На Лисичанском направлении самолеты группировки совершили два вылета и нанесли авиаудары по опорникам противника. Кроме того, расчет миномета «Тюльпан» разгромил склад украинских боеприпасов в районе Звановки.
Ранее корреспондент Александр Федорчак рассказал «Звезде» о работе ЗРК «Бук» в зоне спецоперации.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.