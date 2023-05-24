Армия Минобороны: ВС РФ сорвали три атаки штурмовых подразделений ВСУ Противник понес значительные потери в живой силе и бронетехнике. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Российские военные сорвали три атаки штурмовых подразделений противника за сутки, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. «За сутки подразделениями группировки сорваны три атаки штурмовых подразделений ВСУ на Авдеевском, Александро-Калиновском и Марьинском направлениях. Утраты собственных боевых позиций не допущено», - сказал он. Украинская сторона понесла потери как в личном составе, так и в бронетехнике, добавил начальник пресс-центра. На Лисичанском направлении самолеты группировки совершили два вылета и нанесли авиаудары по опорникам противника. Кроме того, расчет миномета «Тюльпан» разгромил склад украинских боеприпасов в районе Звановки. Ранее корреспондент Александр Федорчак рассказал «Звезде» о работе ЗРК «Бук» в зоне спецоперации. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика