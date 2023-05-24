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Минобороны: ВС РФ сорвали три атаки штурмовых подразделений ВСУ

14:40 24.05.2023
Противник понес значительные потери в живой силе и бронетехнике.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российские военные сорвали три атаки штурмовых подразделений противника за сутки, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«За сутки подразделениями группировки сорваны три атаки штурмовых подразделений ВСУ на Авдеевском, Александро-Калиновском и Марьинском направлениях. Утраты собственных боевых позиций не допущено», - сказал он.

Украинская сторона понесла потери как в личном составе, так и в бронетехнике, добавил начальник пресс-центра.

На Лисичанском направлении самолеты группировки совершили два вылета и нанесли авиаудары по опорникам противника. Кроме того, расчет миномета «Тюльпан» разгромил склад украинских боеприпасов в районе Звановки.

Ранее корреспондент Александр Федорчак рассказал «Звезде» о работе ЗРК «Бук» в зоне спецоперации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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