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Зенитчики ЗРК «Бук» уничтожили украинские ракеты в небе Мариуполя

Марина Крижановская
Александр Федорчак
06:44 24.05.2023
Бойцы меняют свои позиции каждое дежурство. Ракеты ЗРК «Бук» способны поражать цели на высоте 26-30 километров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Российские зенитчики работают в зоне проведения спецоперации. В дело вступил зенитный ракетный комплекс «Бук». Украинские националисты запустили ракету. Однако, судя по образовавшемуся на небе облаку, до конечной цели снаряд не долетел.

Для расчетов систем противовоздушной обороны важно не только бить точно и уничтожать все воздушные цели, но и быстро менять позиции.

«Мы в готовности номер один. И мы не стоим постоянно на одном месте. То есть определенно метров по 100 каждое дежурство мы меняем позицию», - рассказал «Звезде» механик-водитель ЗРК «Бук» с позывным Стрела.

Через несколько минут тот же расчет ЗРК «Бук» работает уже из лесополосы.

 «Мы привыкли работать как по высоте, так и по скоростным параметрам. У данных ракет больше скорость, она больше маневрирует. Нам необходимо проявлять некую смекалку, включать голову, много работать», - поделился мнением командир батареи с позывным Скала.

© ТРК "Звезда"

Работать на опережение позволяют и характеристики ракет «Бука».

«Разгоняются примерно до 1000 метров в секунду. Зона поражения по дальности у нее около 50, а по высоте около 26-30 километров», - сообщил командир расчета ЗРК «Бук» с позывным Южный.

Корреспондент Александр Федорчак отметил, что ежедневно украинские боевики наносят удары ракетами большой или средней дальности.

«Но наша система ПВО справляется с этими задачами на "отлично". Только за прошедшие сутки средства российской противовоздушной обороны в зоне специальной военной операции перехватили 13 ракет РСЗО HIMARS и "Ураган"», - подытожил он.

Ранее сообщалось о перехвате комплексами ПВО на Южнодонецком направлении пяти ракет производства США.  Перехват выполнили расчеты зенитных ракетных комплексов С-300, «Бук». Были сбиты три ракеты HARM и две ракеты РСЗО HIMARS.

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