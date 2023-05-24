Зенитчики ЗРК «Бук» уничтожили украинские ракеты в небе Мариуполя

Бойцы меняют свои позиции каждое дежурство. Ракеты ЗРК «Бук» способны поражать цели на высоте 26-30 километров.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российские зенитчики работают в зоне проведения спецоперации. В дело вступил зенитный ракетный комплекс «Бук». Украинские националисты запустили ракету. Однако, судя по образовавшемуся на небе облаку, до конечной цели снаряд не долетел.

Для расчетов систем противовоздушной обороны важно не только бить точно и уничтожать все воздушные цели, но и быстро менять позиции.

«Мы в готовности номер один. И мы не стоим постоянно на одном месте. То есть определенно метров по 100 каждое дежурство мы меняем позицию», - рассказал «Звезде» механик-водитель ЗРК «Бук» с позывным Стрела.

Через несколько минут тот же расчет ЗРК «Бук» работает уже из лесополосы.

«Мы привыкли работать как по высоте, так и по скоростным параметрам. У данных ракет больше скорость, она больше маневрирует. Нам необходимо проявлять некую смекалку, включать голову, много работать», - поделился мнением командир батареи с позывным Скала.