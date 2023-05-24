Шойгу: системная работа по соцгарантиям участникам СВО и их семьям будет продолжена
Сейчас командование воинских частей и органы местного самоуправления уделяют особое внимание семьям военнослужащих.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Системная работа по реализации социальных гарантий участвующих в специальной военной операции военнослужащих и членов их семей будет продолжена, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Такая системная работа будет продолжена», - сказал Шойгу на коллегии с руководящим составом ведомства.