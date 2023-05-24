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В Кремле призвали не делать выводов о «тенденциях» по делам о госизмене

Андрей Аркадьев
13:03 24.05.2023
Российские спецслужбы выполняют свои функции, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
В Кремле призвали не делать выводов о «тенденциях» по делам о госизмене
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В Кремле призвали не делать выводов о «тенденциях» по делам о госизмене. Об этом сообщил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь я не делал бы выводов о каких-то тенденциях, наши соответствующие службы естественно выполняют свою функцию, они оберегают государственную тайну и контролируют ситуацию на предмет возможных случаев, связанных с подозрениями в измене родине, это очень важная работа, но она ведется постоянно, и здесь вряд ли можно сказать о каких-то тенденциях», - сказал представитель Кремля, комментируя уголовные дела о государственной измене против ученых.

Также пресс-секретарь, отвечая на вопрос о недавних атаках украинских боевиков в Белгородской области, заявил, что российские военные и профильные службы выполняют свою работу. Песков добавил, что Россия сделает выводы из вовлеченности Запада в украинский конфликт.

Напомним, накануне стало известно о проникновении диверсантов в Белгородскую область. В регионе был введен режим контртеррористической операции. Российские военные и спецслужбы уничтожили украинских боевиков, а оставшихся вытеснили на территорию Украины. Помимо живой силы, противник понес потери в военной технике.

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