Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что расчеты ЗРК С-300 и «Бук» сбили ракеты HARM и два снаряда РСЗО HIMARS.

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Российские комплексы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку вооруженных формирований украинских националистов на Южно-Донецком направлении, сбив пять ракет американского производства. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«Расчетами зенитных ракетных комплексов С-300, "Бук" сбиты три ракеты HARM и две ракеты РСЗО HIMARS», - сказал он.

Гордеев также сообщил, что российские САУ «Акация» ликвидировали мобильную группу боевиков после того, как их передвижение выявила воздушная разведка. В районе Вольного поля, по словам офицера, артиллерийские расчеты уничтожили вражескую станцию РЭБ «Нота», а в районе Новомихайловки военнослужащие ВС РФ подавили минометный расчет радикалов.

Помимо этого, в трех различных населенных пунктах на Запорожском направлении высокоточными боеприпасами «Краснополь» поражены САУ «Акация» и «Гвоздика», а также минометный расчет украинских националистов.

Накануне официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что российским средствам ПВО за сутки удалось перехватить семь вражеских крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Кроме того, по данным МО РФ, российскими военными были перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM, а также семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.