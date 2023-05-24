Си Цзиньпин на встрече с Мишустиным назвал Путина «добрым другом» и передал ему привет
Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным отметил результативность российско-китайских отношений и передал привет президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает ТАСС.
«Передайте, пожалуйста, мой искренний привет моему доброму другу президенту России Владимиру Путину», - сказал председатель КНР.
По мнению Си Цзиньпина, сейчас отношения России и Китая «развиваются на высоком уровне» в различных отраслях, «уверенно реализуется многоплановое сотрудничество».
Председатель КНР отметил также результативность визита российского премьера Михаила Мишустина в Пекин и в Шанхай, где прошел российско-китайский бизнес-форум.
«Ваш визит увенчался полным успехом», - заключил Си Цзиньпин.
Ранее сообщалось о подписании в Пекине по итогам российско-китайских переговоров пяти документов, регламентирующих развитие торговых отношений двух стран.