В стране и мире Си Цзиньпин на встрече с Мишустиным назвал Путина «добрым другом» и передал ему привет Ирина Елагина Российский премьер-министр Михаил Мишустин находится в Китае с официальным визитом. © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным отметил результативность российско-китайских отношений и передал привет президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает ТАСС. «Передайте, пожалуйста, мой искренний привет моему доброму другу президенту России Владимиру Путину», - сказал председатель КНР. По мнению Си Цзиньпина, сейчас отношения России и Китая «развиваются на высоком уровне» в различных отраслях, «уверенно реализуется многоплановое сотрудничество». Председатель КНР отметил также результативность визита российского премьера Михаила Мишустина в Пекин и в Шанхай, где прошел российско-китайский бизнес-форум. «Ваш визит увенчался полным успехом», - заключил Си Цзиньпин. Ранее сообщалось о подписании в Пекине по итогам российско-китайских переговоров пяти документов, регламентирующих развитие торговых отношений двух стран.



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