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Министр обороны Великобритании тайно посетил Киев

Андрей Аркадьев
13:01 24.05.2023
Вместе со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым он обсудил подготовку украинских военных в Соединенном Королевстве.
Министр обороны Великобритании тайно посетил Киев
© Фото: IMAGO, dts Nachrichtenagentur, Globallookpress
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Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Киев с необъявленным визитом, сообщает украинское оборонное ведомство.

Вместе со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым он обсудил продолжение обучения украинских военных на территории Соединенного Королевства, а также поставки Киеву дальнобойных ракет Storm Shadow и другого оружия.

Ранее Минобороны России обвинило украинскую сторону в применении ракет Storm Shadow против гражданских объектов в Луганске.

Британско-французская крылатая ракета Storm Shadow имеет дальность более 250 километров. В ней применены технологии, делающие их малозаметными для радаров. Ракета летит к цели на высоте до 40 метров, при этом в полете огибает рельеф местности и может менять направление, что усложняет ее перехват. Эффективна против подземных хранилищ и бункеров.

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