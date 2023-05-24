Певицу Гурцкую вывели под руки с церемонии прощания с мужем

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Певицу Диану Гурцкую вывели под руки из Елоховского собора, где проходила церемония прощания с ее мужем - замминистра науки и высшего образования РФ Петром Кучеренко.

Артистку при выходе сопровождали несколько человек. При этом ее окружили зонтами, стараясь скрыть от публики.

Напомним, Петр Кучеренко умер в пути из служебной командировки на Кубу, где он находился в составе российской делегации. Замминистра стало плохо на борту, медикам не удалось его спасти.