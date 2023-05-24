Гроб с телом мужа Гурцкой Петра Кучеренко вынесли из собора в Елохове
Петра Кучеренко похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
В Москве завершилась траурная церемония прощания с Петром Кучеренко. Гражданская панихида и поминальное богослужение прошли в Елоховском соборе.
На кадрах видно, что гроб с телом покойного вынесли из храма.
Замминистра науки и высшего образования РФ похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.
Ранее сообщалось, что Петр Кучеренко умер в пути из служебной командировки на Кубу, где находился в составе российской делегации. Замминистру стало плохо на борту самолета, экипаж сделал вынужденную посадку в Минводах, врачи дежурили на летном поле и сразу поднялись на борт, чтобы провести реанимационные мероприятия, но не смогли спасти 46-летнего мужчину.
Петр Кучеренко был известен как супруг певицы Дианы Гурцкой.