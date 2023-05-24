В стране и мире Гроб с телом мужа Гурцкой Петра Кучеренко вынесли из собора в Елохове Ирина Елагина Петра Кучеренко похоронят на Троекуровском кладбище Москвы. © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Москве завершилась траурная церемония прощания с Петром Кучеренко. Гражданская панихида и поминальное богослужение прошли в Елоховском соборе. На кадрах видно, что гроб с телом покойного вынесли из храма. Замминистра науки и высшего образования РФ похоронят на Троекуровском кладбище Москвы. Ранее сообщалось, что Петр Кучеренко умер в пути из служебной командировки на Кубу, где находился в составе российской делегации. Замминистру стало плохо на борту самолета, экипаж сделал вынужденную посадку в Минводах, врачи дежурили на летном поле и сразу поднялись на борт, чтобы провести реанимационные мероприятия, но не смогли спасти 46-летнего мужчину. Петр Кучеренко был известен как супруг певицы Дианы Гурцкой. Экспертное мнение и аналитика