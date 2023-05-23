В Белгородской области отменили режим КТО

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Принято решение об отмене правового режима контртеррористической операции на территории Белгородской области. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства региона.

Сообщается, что контртеррористическая операция в регионе завершена. Украинская ДРГ была блокирована и уничтожена ударами авиации, а также огнем артиллерии и действиями подразделений прикрытия государственной границы ЗВО.

Кроме того, согласно сообщению, на месте преступления обнаружены и изъяты транспортные средства, используемые диверсионно-разведывательной группой противника, а также автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы.

Ранее с территории Белгородской области, куда проникла украинская ДРГ, вывезли около 100 человек. По словам губернатора региона, среди них имелись лежачие и дети.