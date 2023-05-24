Директор СВР указал на болезненную реакцию в США и Британии на достигнутое в марте при посредничестве Китая соглашение между Саудовской Аравией и Ираном.

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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин посоветовал англосаксам «убираться к дьяволу», назвав последнего старым приятелем Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Таким образом он прокомментировал деятельность этих стран на Ближнем Востоке.

«Англосаксам можно посоветовать заняться своими внутренними гражданскими конфликтами. А еще лучше убираться к их старому приятелю – к дьяволу», - сказал он на международной встрече по безопасности, которая проходила в Московской области.

Директор СВР указал на болезненную реакцию Вашингтона и Лондона на соглашение между Эр-Риядом и Тегераном. В этих договоренностях немаловажную посредническую роль сыграл Пекин, и сейчас перед профильными структурами англосаксов стоит задача по дискредитации Китая.

Нарышкин назвал происходящие в регионе изменения позитивными, однако, по его словам, Британия и США воспринимают это как провал и констатировал, что их политика в течение долгих лет направлена на ослабление Ирана.

В марте Нарышкин заявил, что покровители Киева не помешают развитию Севастополя. Попытки стран Запада и Украины противодействовать этому процессу безуспешны, добавил он.