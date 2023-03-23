В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Нарышкин заявил, что западные покровители Киева не помешают развитию Севастополя

Андрей Аркадьев
17:28 23.03.2023
Сергей Нарышкин выступил на круглом столе по истории Севастополя, который приурочен к годовщине памятных событий «Русской весны».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Величественный город Севастополь активно развивается, движется вперед, украинская власть и ее западные покровители пытаются противодействовать этому процессу, но безуспешно. Об этом сообщил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Прогрессу, наметившемуся в последние годы, не способны помешать никакие усилия киевского режима и его ненасытных западных покровителей», - сказал он на круглом столе по истории Севастополя.

Нарышкин отметил, что город героически пережил две обороны. Председатель РИО назвал Севастополь форпостом России на Черном море, который помогает новым российским субъектам.

Круглый стол, на котором выступил Нарышкин, приурочен к годовщине памятных событий «Русской весны». В ходе своего выступления он выразил уверенность в востребованности опыта Севастополя, который можно будет использовать, когда встанет вопрос о модернизации системы преподавания истории родного края.

Напомним, 18 марта в Москве на стадионе «Лужники» прошел масштабный концерт в честь годовщины присоединения Крыма к России. Зрители держали в руках флаги, трибуны были украшены российскими триколорами. Перед публикой выступили известные российские артисты.

© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:26 В стране и мире
Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29
16:49 В стране и мире
Мурашко заявил, что очаги сибирской язвы в России локализованы
16:32 В стране и мире
Конкурент Трампа Десантис заявил, что наращивание поставок вооружений Украине было бы ошибкой
16:29 В стране и мире
На Украине откроют представительство МУС
15:48 В стране и мире
Во Франции протестующие сожгли машины и автобус в порту Гавра
Популярное
Видео
Опубликованы кадры, предположительно, уничтожения украинских беспилотников над Севастополем
Видео
Шойгу заявил, что в этом году завершится модернизация системы противоракетной обороны Москвы
Видео
Альтштейн: при попадании сибирской язвы в легкие удается спасти только 50% больных
Current Biology: ученые изучили волосы Бетховена и решили, что он мог умереть от цирроза печени
Видео
Лукашенко предупредил о страшном ответе на применение снарядов с обедненным ураном на Украине
Профессор Карнеев упал в обморок в эфире телепередачи Соловьева
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.