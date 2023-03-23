Нарышкин заявил, что западные покровители Киева не помешают развитию Севастополя

Сергей Нарышкин выступил на круглом столе по истории Севастополя, который приурочен к годовщине памятных событий «Русской весны».

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Величественный город Севастополь активно развивается, движется вперед, украинская власть и ее западные покровители пытаются противодействовать этому процессу, но безуспешно. Об этом сообщил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Прогрессу, наметившемуся в последние годы, не способны помешать никакие усилия киевского режима и его ненасытных западных покровителей», - сказал он на круглом столе по истории Севастополя.

Нарышкин отметил, что город героически пережил две обороны. Председатель РИО назвал Севастополь форпостом России на Черном море, который помогает новым российским субъектам.

Круглый стол, на котором выступил Нарышкин, приурочен к годовщине памятных событий «Русской весны». В ходе своего выступления он выразил уверенность в востребованности опыта Севастополя, который можно будет использовать, когда встанет вопрос о модернизации системы преподавания истории родного края.

Напомним, 18 марта в Москве на стадионе «Лужники» прошел масштабный концерт в честь годовщины присоединения Крыма к России. Зрители держали в руках флаги, трибуны были украшены российскими триколорами. Перед публикой выступили известные российские артисты.