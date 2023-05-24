Иммунолог Жемчугов назвал заявления ВОЗ о новой пандемии призывом не расслабляться

По словам эксперта, новые вирусы появляются каждый день, но человечество должно быть к этому готово.

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Заявления главы Всемирной организации здравоохранения о появлении в будущем новой смертоносной пандемии следует воспринимать не как угрозу, а как призыв быть начеку. Об этом «Звезде» рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. По его словам, в мире регулярно появляются новые вирусы, но ученые имею все средства, чтобы предотвращать их распространение.

«Есть вещи неотвратимые, как при метеопрогнозе - дождь будет с градом и ураганом. Не будет завтра - будет на следующей неделе. В микробном мире идет эволюция, как и в человеческом. Микробы развиваются как при ускоренной съемке - по 10 поколений в сутки, поэтому мы видим, что появляется новый вирус. Их эволюция проходит независимо ни от чего. Если им выгодно размножиться и занять новую территорию, то эта конструкция обязательно будет отобрана. Преимущества таковы, что старые конструкции будут забыты. Так же появился коронавирус. Он получил возможность распространяться от человека к человеку и быстро занял всю планету. Новые вирусы обязательно появятся», - заявил Жемчугов

По мнению эксперта, глава ВОЗ своим заявлением хочет сказать, что те меры, которые были приняты - приняты не зря и надо вкладываться дальше.

«Мы же поддерживаем, например, эболу в спящем состоянии в Гвинее. Там есть наш российский медцентр. Мы вкладываем деньги в вакцину против эболы, потому что, если она вдруг залетит самолетом в Россию, коронавирус покажется "детской игрушкой". Будет ли новая пандемия завтра или через 100 лет мы сказать не можем. Новая пандемия неизбежна, но вероятность ее минимальна», - подытожил Жемчугов.

Ранее генеральный директора Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир не может исключать возможность возникновения еще одной смертельной пандемии. Глава ВОЗ опасается, что новая эпидемия грозит оказаться страшнее, чем COVID-19.