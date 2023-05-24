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Военный ЗВО сбил дрон ВСУ, разведывавший расположение российской авиации

Наталья Панталёва
12:24 24.05.2023
Украинский беспилотник приближался к стоянке вертолетов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Военнослужащий Западного военного округа, командир отделения взвода охраны с позывным Леопольд сбил украинский беспилотник «Лелека-100». Беспилотник приближался к стоянке вертолетов. Противник намеревался выведать месторасположение нашей авиации.

Не удалось боевикам осуществить разведку с помощью беспилотников и на другом направлении. Во время нахождения на посту по контролю за воздушным пространством рядовые Максим и Сергей обнаружили низколетящий вражеский БПЛА. Они приостановили его полет с помощью блокиратора, а после сбили метким огнем из стрелкового оружия.

Российские военные используют системы РЭБ для подавления украинских беспилотников. Используются антидроновые ружья, а порой БПЛА просто сбивают из автоматов и пулеметов.

«Во время штурма выполняли стрельбу, и я подавал снаряды. Обнаружили беспилотник. По нам координировали огонь, были прилеты, я стал стрелять по беспилотнику из автомата АК-12. Попал в него», - сказал военнослужащий Эльсевар.

Ранее корреспондент Александр Федорчак рассказал о работе ЗРК «Бук» в зоне спецоперации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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