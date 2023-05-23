МО РФ: националисты безуспешно попытались вернуть утраченные позиции под Красным Лиманом
Подразделения украинских националистов на Краснолиманском направлении предприняли попытку вернуть ранее утраченные позиции на Торском участке и в районе Серебрянского лесничества. Однако российские артиллеристы огнем отразили атаку противника, нанеся ему существенные потери. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
Также артиллерия нанесла удары по районам сосредоточения живой силы и техники боевиков. Авиация группировки ударила по опорным пунктам и пунктам временной дислокации противника.
Ранее на Краснолиманском направлении российская авиация нанесла удары по опорникам и пунктам дислокации противника. Кроме того, расчеты ТОС-1А «Солнцепек» поразили украинские позиции в районе Червоной Дибровы.
Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов