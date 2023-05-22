ВС РФ нанесли авиаудары по пунктам дислокации противника на Краснолиманском направлении
Российская авиация нанесла удары по опорникам и пунктам дислокации противника на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра российской группировки войск «Центр» Александр Савчук.
«По опорным пунктам и пунктам временной дислокации противника в районах населенных пунктов Кременная, Терны, Торское, Серебрянка нанесены авиационные удары», - сказал он.
На невском и торском участках разведчики вскрыли перемещение техники трех украинских бригад. Российская артиллерия накрыла огнем противника, в результате он понес серьезные потери как в живой силе, так и в технике.
Кроме того, расчеты ТОС-1А «Солнцепек» поразили украинские позиции в районе Червоной Дибровы.
Между тем в пресс-центре российской группировки «Юг» сообщили об ударе по пункту дислокации нацбатальона «Правого сектора»*.
* «Правый сектор» - украинская экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.