Опорные пункты и пункты временной дислокации противника располагались в районах населенных пунктов Кременная, Терны, Торское и Серебрянка, уточнили в пресс-центре российской группировки войск «Центр».

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Российская авиация нанесла удары по опорникам и пунктам дислокации противника на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра российской группировки войск «Центр» Александр Савчук.

«По опорным пунктам и пунктам временной дислокации противника в районах населенных пунктов Кременная, Терны, Торское, Серебрянка нанесены авиационные удары», - сказал он.

На невском и торском участках разведчики вскрыли перемещение техники трех украинских бригад. Российская артиллерия накрыла огнем противника, в результате он понес серьезные потери как в живой силе, так и в технике.

Кроме того, расчеты ТОС-1А «Солнцепек» поразили украинские позиции в районе Червоной Дибровы.

Между тем в пресс-центре российской группировки «Юг» сообщили об ударе по пункту дислокации нацбатальона «Правого сектора»*.

* «Правый сектор» - украинская экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.