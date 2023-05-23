В Воронеже потушили пожар на складе пластика

В борьбе с огнем участвовали шесть подразделений противопожарной службы.

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Крупный пожар на складе пластика ликвидировали в ночь с 22 на 23 мая в Воронеже. Оперативной информацией о работе противопожарных подразделений поделилась пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области.

Сигнал о возгорании поступил в 21.05 в понедельник 22 мая. Сообщалось, что загорелось складское помещение на ул. Цимлянского областного центра.

Пожарным удалось не допустить распространения огня и локализовать пожар в пределах одного здания, где хранились пластиковые изделия. Площадь возгорания составила 250 «квадратов». В ликвидации пожара были задействованы шесть подразделений противопожарной службы.

По данным МЧС, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, причины пожара устанавливаются.

Ранее сообщалось о сильном пожаре на пункте утилизации автомобильных покрышек в подмосковном Дзержинском.