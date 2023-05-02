Армия Армия Армия

Минобороны РФ: четыре самолета Ил-76 ВКС России эвакуируют из Судана более 200 человек

Ян Брацкий
03:05 02.05.2023
Из Судана эвакуированы сотрудники российской дипмиссии и члены их семей, граждане РФ, стран СНГ и ряда дружественных иностранных государств.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Четыре самолета Ил-76 ВКС России эвакуируют из Судана более 200 человек, заявили в Министерстве обороны Российской Федерации. Решение об этом принял президент Владимир Путин.

«В эвакуации граждан задействованы воздушные суда военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России. Четыре самолета Ил-76 осуществляют доставку из Республики Судан в Российскую Федерацию более 200 человек, а также сопровождающих их лиц и грузов», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ближайшее время на Родину вернутся сотрудники дипломатической миссии, представительств оборонного ведомства и члены их семей, граждане России, стран СНГ, а также представители дружественных государств, обратившиеся за содействием.

Ранее посольство Российской Федерации в Хартуме эвакуировало из Судана 203 человека. Самолеты с ними уже долетели до Каира, где произведут дозаправку для дальнейшего полета в Россию. Среди эвакуированных из столицы Судана граждане России, Белоруссии, Казахстана и Украины. Напомним, с 15 апреля в Судане начались боевые действия между регулярной армией и Силами быстрого реагирования. В результате этого противостояния погибли сотни человек, включая гражданских. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:51 В стране и мире
Глава Минфина: США уже 1 июня могут оказаться не состоянии обслуживать госдолг
23:46 В стране и мире
Посольство РФ в Судане эвакуировало из страны 203 человека
23:32 В стране и мире
В США обвинили гражданина России в отмывании $150 млн
23:20 В стране и мире
Helsingin Sanomat: Финляндия готовит соглашение о размещении военных баз США
22:55 В стране и мире
Видео
Во Франции на первомайских демонстрациях задержали около 300 человек
Популярное
Сервер игры Minecraft рухнул после цифрового митинга у памятника Жириновскому
Видео
Пламя и вагоны на боку: кадры с места схода с рельсов поезда под Брянском
Два человека в автомобиле исчезли на трассе М-4 «Дон»
Аналитики допустили, что из-за искусственного интеллекта исчезнет 26 млн рабочих мест
Видео
Блиновскую спросили, было ли в ее списке желаний уголовное дело
Видео
Шоу, которое нельзя пропустить: как выглядит закулисье конкурса «Звезда-2023»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.