Минобороны РФ: четыре самолета Ил-76 ВКС России эвакуируют из Судана более 200 человек

Из Судана эвакуированы сотрудники российской дипмиссии и члены их семей, граждане РФ, стран СНГ и ряда дружественных иностранных государств.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Четыре самолета Ил-76 ВКС России эвакуируют из Судана более 200 человек, заявили в Министерстве обороны Российской Федерации. Решение об этом принял президент Владимир Путин.

«В эвакуации граждан задействованы воздушные суда военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России. Четыре самолета Ил-76 осуществляют доставку из Республики Судан в Российскую Федерацию более 200 человек, а также сопровождающих их лиц и грузов», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ближайшее время на Родину вернутся сотрудники дипломатической миссии, представительств оборонного ведомства и члены их семей, граждане России, стран СНГ, а также представители дружественных государств, обратившиеся за содействием.

Ранее посольство Российской Федерации в Хартуме эвакуировало из Судана 203 человека. Самолеты с ними уже долетели до Каира, где произведут дозаправку для дальнейшего полета в Россию. Среди эвакуированных из столицы Судана граждане России, Белоруссии, Казахстана и Украины. Напомним, с 15 апреля в Судане начались боевые действия между регулярной армией и Силами быстрого реагирования. В результате этого противостояния погибли сотни человек, включая гражданских.