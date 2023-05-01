Посольство РФ в Судане эвакуировало из страны 203 человека

По словам собеседника РИА Новости, среди эвакуированных из суданской столицы людей есть граждане России, Белоруссии, Казахстана и Украины.

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Посольство Российской Федерации в Хартуме эвакуировало из Судана 203 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в столице африканского государства.

«Было эвакуировано из посольства РФ в Хартуме 203 человека. Самолеты с ними полчаса назад уже долетели до Каира и после дозаправки продолжали полет до Москвы», - заявил собеседник агентства.

Он добавил, что среди эвакуированных из Хартума людей есть граждане России, Белоруссии, Казахстана и Украины.

Ранее американский президент Джо Байден подтвердил, что из посольства Соединенных Штатов в Судане были эвакуированы госслужащие. Глава Белого дома добавил, что американская дипмиссия в Судане временно останавливает свою работу.