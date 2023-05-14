Опубликованы кадры успешного старта ракеты-носителя Falcon 9 с мыса Канаверал

© Видео: NASASpaceflight.youtube © Фото: NASASpaceflight.youtube

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на околоземную орбиту 56 интернет-спутников Starlink. Прямую трансляцию запуска корабля с мыса Канаверал вел YouTube канал новостного портала NASASpaceflight.



На кадрах Falcon 9 с огненным хвостом взлетает с космодрома и уходит в темное небо, красиво пронзая облака.

По информации SpaceX , осуществившей запуск, ракета стартовала в ночью 14 мая в 1.03 по местному времени. Вывод на орбиту 56 спутников Starlink подтвержден. В компании пояснили, что новые спутники предназначены для широкополосного доступа в интернет.

Ранее сообщалось, что российские космонавты Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев досрочно завершили третий в этом году выход России в открытый космос: вместо запланированных 6 часов и 18 минут, они пробыли в открытом космосе чуть больше пяти часов.