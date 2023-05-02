Расчет ПТРК «Штурм-С» остановил танковый прорыв боевиков в ходе спецоперации

Самоходный ПТРК «Штурм-С» способен уничтожить танки и другую бронированную технику, а также долговременные огневые точки и инженерные сооружения противника.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры подготовки расчетов самоходных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Штурм-С» Западного военного округа (ЗВО) в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции.

Российские военнослужащие успешно применяют ПТРК в ходе спецоперации. Многоцелевые машины способны поразить танки, другую бронированную военную технику, а также долговременные огневые точки и другие инженерные сооружения украинских националистов. Комплексы также уничтожают живую силу в укрытиях и полевых укреплениях, низколетящие малоскоростные воздушные цели, такие как вертолеты и беспилотные летательные аппараты.

«Данный образец у нас стреляет от 5 до 6 тысяч метров, в зависимости от того, какие у них установлены ракеты. Участвовали в реальных боевых действиях. Была отражена атака танков в количестве двух единиц. Танки мы поразили. Танки больше уже в бой вступить не смогли», - рассказал командир взвода самоходных ПТРК «Штурм-С» с позывным «Старый».

В качестве основной базы для боевой машины используется зарекомендовавший в войсках многоцелевой легкий бронированный транспортер-тягач МТ-ЛБ. Военнослужащие ВС РФ хвалят машину за скорость, точность и приземистый силуэт, который дает возможность скрытно подобраться к противнику и нанести удар.

«Машину оцениваю очень хорошо. Сейчас у нас был выезд на боевую стрельбу. Точность поражает. Куда целишься, туда и попадаешь. Никаких погрешностей нет», - отметил командир-оператор самоходного ПТРК «Штурм-С» с позывным «Ящер».

Ранее российские танкисты показали танковый бой среди разрушенных домов в зоне спецоперации. Бронетехника стреляет по цели и буквально сразу меняет позицию, чтобы враг не имел возможности обнаружить и открыть ответный огонь по боевой машине. Работа, которую выполняют танкисты, требует, чтобы экипаж и боевая машина были, что называется, одним целым.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.