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«Я увидел, как течет жизнь под обстрелами»: чем знаменательна выставка Василия Нестеренко в «Манеже»

Кирилл Ляхов
Елизавета Егорова
04:08 23.05.2023
В залах «Манежа» можно наблюдать картины с сюжетами из Сирии и Донбасса.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Центральном выставочном зале «Манеж» 12 мая открылась выставка народного современного художника РФ Василия Нестеренко под названием «Мы - русские, с нами Бог!». Она посвящена истории России и ее настоящему.

В залах «Манежа» можно увидеть образ Спаса нерукотворного, являющегося главным покровителем русского воинства. Также висят картины с сюжетами из Сирии и Донбасса. Они были сделаны по особой задумке автора.

«Так было задумано, чтобы входящего на выставку встречал сегодняшний день. Мы находимся в состоянии войны и внешне, и внутренне. Весь мир ополчился не только против России, но и против традиционных ценностей», - рассказал художник нашему телеканалу.

Василий Нестеренко родился на Украине, в небольшом городке Павлограде. Но вот уже несколько лет художник не может попасть на свою малую родину. Всему виной государственный переворот 2014 года, который привел к массовому уничтожению Киевским режимом мирного населения в Донецкой и Луганской республиках. После начала специальной военной операции Василий Нестеренко посетил зону боевых действий с гуманитарной миссией и откликнулся на поездку картинами.  Через них он показал войну глазами художника.

«Когда ты своими глазами видишь то, что происходит, это по-иному совершенно человек ощущает. Я поехал и увидел, как живут люди, как живут военные, как течет жизнь под этими обстрелами. Люди возвращаются на свою землю, свои села, разрушенные, разбитые. Вот это меня поразило», - вспоминает Василий Нестеренко.

За год специальной военной операции художник написал четыре полотна. Одной из самых пронзительных картин стало полотно «Помоги». На нем пожилой мужчина, ребенок Великой Отечественной войны, смотрит в небо с молитвой - он просит Бога о помощи, чтобы тот остановил украинских карателей, которые пришли с войной в его дом, как когда-то приходили  фашисты в июне 1941 года.

Тема России раскрывается на выставке через портреты, натюрморты и пейзажи, изображающие различные регионы России, в том числе Крым, Камчатку, Курилы, Сибирь  и даже Арктику.

За 30 лет творчества мастер написал уже сотни картин. Данная выставка - итог долгой и изнуряющей работы, посвященной нашей армии, нашим людям и нашей вере.

Ранее художник Александр Шилов выставил в фойе Краснознаменного зала Центрального дома Российской армии десятки своих картин. На них изображены защитники Отечества, знаменитые ученые, врачи, артисты и простые люди.  

Подробнее о картинах вы узнаете в репортаже Кирилла Ляхова. 

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