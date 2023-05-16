Героизм, застывший в полотнах: художник Александр Шилов представил выставку картин в ЦДРА

© Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Александр Максович выставил в фойе Краснознаменного зала 30 своих картин, на которых изображены защитники Отечества, знаменитые ученые, врачи, артисты и простые люди.

«В наше непростое и ответственное время, когда на кону стоит существование государства, наши солдаты и офицеры мужественно борются за сохранение Родины. Самое великое чувство в душе - патриотизм и защита Отечества. Ничего более священного не существовало. Я писал этих людей с натуры, это большая честь», - поделился народный художник СССР, Академик Российской академии художеств Александр Шилов.

В рамках встречи собравшиеся посмотрели патриотический фильм о творчестве художника «Они сражались за Родину!», в котором были представлены портреты великих разведчиков, контрразведчиков, тружеников тыла, всех тех, кто воевал за нашу Родину.

«Великое искусство, основанное на мастерстве, воспитывает подрастающее поколение. Человек, воспитанный на искусстве, не будет делать зло, а будет прославлять красоту, как основу человеческого бытия», - заверил художник.

Участники встречи с интересом осмотрели картины, отметили творчество художника, посвятившего себя прославлению подвига и героизма.

«Я хочу сказать, что в ЦДРА равнодушных к армейской культуре нет. Сегодня вы украсили своими полотнами наш дом. Сегодня стоят в очереди, чтобы увидеть ваше творчество. После открытия выставки здесь будут десятки, а то и сотни бойцов и членов их семей, ветераны войны и Вооруженных сил, кадеты-суворовцы - все будут наслаждаться вашим творчеством», - пообещал начальник ФГБУ «ЦДРА» Минобороны России Василий Мазуренко.

Александр Шилов - один из самых выдающихся российских художников классического реалистического искусства. Отмечен орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, Александра Невского, является дважды Лауреатом I премии ФСБ России в области искусства, членом Патриаршего совета по культуре, членом общественного совета при ФСБ России.