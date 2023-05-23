Конгрессмен США заявил, что в стране не планируют снижать оборонные расходы

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Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что на повестке переговоров между властями и Конгрессом США по поводу увеличения верхней границы госдолга не стоит возможность снижения расходов на оборону.

«Президент только что побывал на саммите G7, где рассказывал о том, что делает Китай. Мы также видим, что происходит на Украине и объемы вооружений, которые мы поставили Украине. Мы не хотим, чтобы США оказались под угрозой. Поэтому, нет, сокращение оборонных расходов не должно находиться на повестке обсуждений», - приводит РИА Новости слова политика.

Ранее стало известно, что глава Минфина США Джанет Йеллен подтвердила опасения по поводу риска дефолта в Америке уже к первому июня. Это может произойти, если власти не повысят потолок госдолга к началу месяца.