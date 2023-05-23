Фальков назвал самую востребованную специальность для поступления в 2023 году

Педагогические и IT-специальности, а также информационная безопасность, по данным Министерства науки и высшего образования РФ, станут самыми популярными среди абитуриентов в 2023 году.

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В Министерстве науки и высшего образования РФ рассказали, какие направления станут самыми популярными среди абитуриентов в 2023 году. Так, по словам главы ведомства Валерия Фалькова, востребованы будут IT-специальности, а также факультеты, готовящие специалистов в сфере образования и здравоохранения.

«Все, что связано с IT, с информационными технологиями, во всем многообразии. В том числе информационная безопасность, информационные системы. Стабильно очень востребованы будущие профессии, связанные с работой в школе и в системе здравоохранения», - перечислил он в интервью на канале «Россия 1».

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о реализации проекта изменения уровней высшего образования. Указ определяет два уровня высшего образования - базовое и специализированное.