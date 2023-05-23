В стране и мире Путин встретился с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Додиком в Москве Игнат Далакян Путин отметил хорошую тенденцию в росте товарооборота между Россией и Республикой Сербской. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком в Москве. Глава российского государства отметил успешное развитие отношений с Республикой Сербской, а также хорошую тенденцию в росте товарооборота между странами. Ранее Милорад Додик встретился с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николем Патрушевым. Между ними состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности. Экспертное мнение и аналитика