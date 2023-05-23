Путин встретился с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Додиком в Москве
Путин отметил хорошую тенденцию в росте товарооборота между Россией и Республикой Сербской.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком в Москве.
Глава российского государства отметил успешное развитие отношений с Республикой Сербской, а также хорошую тенденцию в росте товарооборота между странами.
Ранее Милорад Додик встретился с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николем Патрушевым. Между ними состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности.