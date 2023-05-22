В стране и мире Патрушев обсудил с Додиком проблемы региональной безопасности Игнат Далакян В ходе переговоров Патрушев и Додик обменялись мнениями по проблематике региональной безопасности в современных геополитических условиях. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: В Москве состоялась встреча секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева и президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика. По итогам беседы в Совете безопасности России рассказали, что состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности в современных геополитических условиях. Ранее Милорад Додик заявлял что западные страны нацелились на Балканы из-за неудач на Украине. По словам политика, косовары пытаются деморализовать сербов при помощи поддержки извне. Экспертное мнение и аналитика