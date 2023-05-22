Патрушев обсудил с Додиком проблемы региональной безопасности
В ходе переговоров Патрушев и Додик обменялись мнениями по проблематике региональной безопасности в современных геополитических условиях.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
В Москве состоялась встреча секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева и президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика.
По итогам беседы в Совете безопасности России рассказали, что состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности в современных геополитических условиях.
Ранее Милорад Додик заявлял что западные страны нацелились на Балканы из-за неудач на Украине. По словам политика, косовары пытаются деморализовать сербов при помощи поддержки извне.