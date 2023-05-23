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В самарском баре назвали причину конфликта солиста «Зверей» с одним из гостей

Анастасия Бобылева
20:20 23.05.2023
Оказалось, что один из посетителей заведения настаивал на фотографии с Романом «Зверем».
В самарском баре назвали причину конфликта солиста «Зверей» с одним из гостей
© Фото: Вконтакте, ЧП Самара
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Самарский бар, в котором произошел конфликт солиста группы «Звери» Романа Билыка с одним из посетителей, разъяснил ситуацию. По словам работников заведения, один мужчина очень настойчиво добивался фотографии со звездой.

«Быть публичным человеком непросто, и произошло недоразумение - один из гостей настаивал на фотографии с Романом», - рассказали в баре.

Также в заведении пояснили, что конфликт был разрешен мирным путем, вызывать полицию не потребовалось.

Ранее сообщалось, что Рома «Зверь» устроил разборки с одним из посетителей бара в Самаре. «Звезда» опубликовала видео конфликта.

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