Лидер группы «Звери» Роман Билык устроил разборки в самарском пабе

Солист известной группы сцепился с одним из посетителей в самарском пабе.

© Видео: Вконтакте, ЧП Самара © Фото: Вконтакте, ЧП Самара

Лидер музыкальной группы «Звери» Роман Билык устроил разборки в самарском пабе.

На кадрах, опубликованных группой Вконтакте «ЧП Самара» видно, как Рома «Зверь» зацепился с одним из посетителей в пабе. Солист музыкальной группы кидался стульями и призывал «выйти отсюда» мужчину.

В итоге, Билык вывели на улицу и вызвали сотрудников правоохранительных органов.