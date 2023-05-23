Лидер группы «Звери» Роман Билык устроил разборки в самарском пабе
Солист известной группы сцепился с одним из посетителей в самарском пабе.
© Видео: Вконтакте, ЧП Самара © Фото: Вконтакте, ЧП Самара
Лидер музыкальной группы «Звери» Роман Билык устроил разборки в самарском пабе.
На кадрах, опубликованных группой Вконтакте «ЧП Самара» видно, как Рома «Зверь» зацепился с одним из посетителей в пабе. Солист музыкальной группы кидался стульями и призывал «выйти отсюда» мужчину.
В итоге, Билык вывели на улицу и вызвали сотрудников правоохранительных органов.