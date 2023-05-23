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Жительница Артемовска рассказала, как прятала ребенка от насильного вывоза украинской полицией

Андрей Аркадьев
Владислав Кустов
17:40 23.05.2023
Женщина рассказала, что вместе с мужем делала все, чтобы ребенка не увидели украинские силовики.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Жительница Артемовска Ольга и ее муж прятали своего ребенка, чтобы его силой не вывезли спецпоразделения украинской полиции «Белый ангел». Об этом женщина рассказала «Звезде».

«Мы своего ребенка прятали, не хотели никуда выезжать, поэтому нас это миновало. Мы никуда не ходили, обогревались дома, у нас была печка. Старались, чтобы ребенка не светить», - сказала она.

Ольга пояснила, что вместе с мужем не хотели покидать Артемовск добровольно, поэтому предпочли не попадаться на глаза украинским силовикам.

«Судя по разговорам, детей просто сажали в машину и увозили, а родители уже просто догоняли своим ходом. Одна знакомая и прятала, и перепрятывала, но забрали, вывезли», - добавила она.

Ранее в силовых структурах ДНР заявляли, что «Белым ангелом» вывезено из Артемовска несколько сотен детей, а их родители уже несколько месяцев не знают о местонахождении своих чад.

До этого житель Артемовска Владимир рассказал, как украинские боевики стреляли в окна, когда он был в квартире.

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