Зорькин показал Путину копию французской карты XVII века без Украины
Путин отметил, что до создания УССР «никакой Украины не было в истории человечества».
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Председатель Конституционного суда Российской Федерации Валерий Зорькин показал президенту РФ Владимиру Путину копию французской карты XVII века.
По словам Зорькина, оригинал карты сейчас хранится во Франции.
Российский лидер отметил, что до создания УССР «никакой Украины не было в истории человечества».
Ранее глава Российского государства наградил в Кремле орденом Андрея Первозванного председателя Конституционного суда Валерия Зорькина.