В стране и мире Суд продлил арест Гершковичу на три месяца Анастасия Бобылева Лефортовский суд удовлетворил просьбу следователя ФСБ о продлении ареста журналисту. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Лефортовский суд Москвы принял решение о продлении срока ареста журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже. Меру пресечения продлили до 30 августа 2023 года. «Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 23 мая 2023 года срок содержания под стражей в отношении Гершковича Эвана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ, продлен на три месяца и одни сутки», - сообщает ТАСС. Таким образом, суд решил удовлетворить просьбу следователя ФСБ о продлении ареста. Ранее сообщалось о начале судебного заседания по этому делу. Экспертное мнение и аналитика