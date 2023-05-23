ФСБ попросила продлить арест журналисту Гершковичу на три месяца
Он был задержан в марте по делу о шпионаже и арестован.
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Следователь ФСБ попросил продлить арест журналиста The Wall Street Journal гражданина США Эвана Гершковича на три месяца. Судебное заседание по продлению меры пресечения уже началось.
«В суд поступило ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого до 30 августа. Судебное заседание уже началось», - информирует ТАСС.
Гершкович был задержан в Екатеринбурге и арестован за шпионаж. Ранее сообщалось, что Россия отклонила запрос американского посольства на посещение журналиста из-за невыдачи виз российским журналистам в США.