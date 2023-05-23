В стране и мире ФСБ попросила продлить арест журналисту Гершковичу на три месяца Анастасия Бобылева Он был задержан в марте по делу о шпионаже и арестован. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Следователь ФСБ попросил продлить арест журналиста The Wall Street Journal гражданина США Эвана Гершковича на три месяца. Судебное заседание по продлению меры пресечения уже началось. «В суд поступило ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого до 30 августа. Судебное заседание уже началось», - информирует ТАСС. Гершкович был задержан в Екатеринбурге и арестован за шпионаж. Ранее сообщалось, что Россия отклонила запрос американского посольства на посещение журналиста из-за невыдачи виз российским журналистам в США. Экспертное мнение и аналитика