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Климатолог Кокорин рассказал, когда столицу РФ могут перенести в Сибирь

Он пояснил, что этот сценарий возможен при повышении глобальной среднегодовой температуры на пять градусов относительно конца XIX века.
Анастасия Бобылева 2023-05-23 17:58:01
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Климатолог Алексей Кокорин предрек перенос столицы РФ в Сибирь и назвал необходимое для этого условие. Он объяснил, что такой вариант возможен, если глобальная среднегодовая температура повысится на пять градусов относительно конца XIX века. 

Парижское соглашение по климату 2015 года обязывает участников достичь углеродной нейтральности с целью предотвратить сильное изменение климата из-за повышенного содержания углекислого газа в атмосфере. Выполнить это условия Россия планирует к 2060 году.

«Вполне реально, что это произойдет, даже если не к 2050-2060-м годам, а, допустим, к 2080-м», - цитирует Кокорина РИА Новости.

Стоит отметить, что, по словам климатолога, к этому времени температура на планете все равно поднимется на 2-2,5 градуса и волны жары будут накрывать Землю чаще.

«То есть та жара, которая у нас была раз в десять лет, будет каждые три года», - пояснил эксперт.

Если же температура повысится на 4,5-5 градусов, аномально жарким будет практически каждый год десятилетия. И в этом случае жить летом в мегаполисах будет сложно. Тогда столицей могут сделать Красноярск или Новосибирск, предположил Кокорин. Это, по его мнению, маловероятно, но возможно.

Ранее ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ Михаил Локощенко объяснил, чем грозит аномальная жара. Он напомнил, что обычно она приводит к иссушению почвы, массовым возгораниям, торфяным пожарам.

#в стране и мире #столица #Сибирь #климат #Жара #потепление
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