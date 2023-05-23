В стране и мире Пушилин заявил о необходимости восстановления предприятий, школ и детсадов Артемовска Андрей Аркадьев По словам врио главы ДНР, есть понимание по восстановлению города. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о необходимости восстановления предприятий, школ и детсадов Артемовска. «Предприятия должны быть восстановлены, особенно те предприятия, которые будут полезны для России, для Донбасса. Я говорю не только про добычу соли, но и ряд других предприятий. А это рабочие места, соответственно, перспективы для того, чтобы люди возвращались. Восстановить жилье мало. Школы, детские сады, другие социальные объекты и конечно же рабочие места - это то, что волнует граждан при принятии решения, возвращаться в город или нет», - сказал он «Звезде». Жительница Артемовска Ольга рассказала, как прятала ребенка от насильного вывоза украинской полицией. Другой житель, Владимир, заявил, что украинские боевики стреляли в окна, когда он был в квартире. Экспертное мнение и аналитика