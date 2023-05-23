Молодой человек вместе с матерью жил в городе, когда там шли ожесточенные бои.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Житель Артемовска Владимир рассказал «Звезде», что украинские боевики стреляли в окна его квартиры, когда видели, как он в ней передвигается.

«Стреляли по окнам с позиций, где стояли ВСУ», - сказал он.

Напротив окон его квартиры находились позиции украинских боевиков. По словам молодого человека, преимущественно они с матерью находились в коридоре, поскольку это самая безопасная территория, но иногда приходилось выходить в зал и другие комнаты за продуктами. В этот момент украинские боевики «реагировали на движение» - открывали по его окнам огонь.

Молодой человек добавил, что жить в Артемовске было очень опасно. Изначально они с матерью хотели переждать боевые действия, а когда интенсивность боев усилилась, покинуть город не представлялось возможным.

Сегодня в пресс-центре группировки «Восток» сообщили, что ВС РФ сорвали попытку подвоза боеприпасов противника на Запорожском направлении.