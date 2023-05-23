Около 100 человек вывезли с территорий Белгородской области из-за украинской ДРГ

По словам губернатора региона, среди них есть раненая женщина, сейчас ей оказывается необходимая медицинская помощь.

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Около 100 человек были вывезены из двух сел в Белгородской области, куда проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Всего на данный момент вывезено около 100 человек, среди них есть лежачие и дети», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, оперативная группа вывезла мирных жителей из Глотова и Козинок. Он также добавил, что среди них была раненая женщина. На данный момент женщина находится в городской больнице, ей оказывается необходимая медпомощь, сказал губернатор.

Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ввел режим КТО в регионе из-за украинской диверсионной группы, проникнувшей на территорию Грайворонского округа. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сейчас ведется работа по уничтожению вражеской ДРГ.