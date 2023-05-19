РФ отклонила запрос США на посещение Гершковича из-за невыдачи виз российским журналистам

В МИД РФ напомнили Вашингтону, что на любой враждебный выпад против России последует жесткая реакция.

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Запрос посольства США в Москве о консульском посещении арестованного за шпионаж журналиста WSJ Энтони Гершковича в очередной раз отклонен. Об этом сообщает МИД России.

«Запрос посольства США в Москве о консульском посещении арестованного за шпионаж репортера Энтони Гершковича в очередной раз отклоняется», - говорится в сообщение.

Решение принято в качестве ответной меры на невыдачу виз российским журналистам из пула глава МИД Сергея Лаврова, которые не смогли вылететь в Нью-Йорк для сопровождения его визита в рамках председательства РФ в Совете Безопасности ООН.

«Вашингтону пора давно усвоить, что ни один враждебный выпад против России не останется без жесткой реакции», - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Россия 19 мая также объявила о закрытии въезда в страну 500 американцам в ответ на санкции Соединенных Штатов.