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На Запорожском направлении ВС РФ сорвали попытку подвоза боеприпасов противника

13:47 22.05.2023
Также в пресс-центре группировки «Восток» доложили об ударе по пунктам временной дислокации боевиков в Полтавке и Новоданиловке, уничтожении гаубицы М777 в районе Затишья.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российские военные сорвали попытку подвоза боеприпасов противника на Запорожском направлении в районе Полтавки, ликвидировали украинскую технику и личный состав. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«На Запорожском направлении сорваны подвоз боеприпасов и материальных средств на передовые позиции 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Полтавки, где артиллерийским огнем уничтожены грузовой автомобиль, пикап и живая сила», - сказал он.

Начальник пресс-центра добавил, что в районе Малой Токмачки противник также понес потери в живой силе и лишился двух грузовых автомобилей с боеприпасами. Гордеев отчитался и об уничтожении склада боеприпасов в районе Степногорска, пунктов временной дислокации противника в Полтавке и Новоданиловке, а также американской буксируемой гаубицы М777 в районе Затишья.

Российские военные сорвали попытку ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении южнее Водяного, противник понес потери в личном составе и технике. Начальник пресс-центра также доложил о ликвидации украинского расчета ПТРК в том же районе. Расчеты 152-мм самоходных гаубиц «Акация» и 240-мм самоходных минометов «Тюльпан» уничтожили пункты дислокации украинских боевиков. Южнее Угледара поражен опорник противника.

Ранее Минобороны показало видео, на котором наши расчеты самоходных гаубиц «Мста-СМ2» бьют по украинской бронетехнике и укреплениям. До этого в пресс-центре российской группировки «Юг» доложили об ударе по пункту дислокации националистов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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