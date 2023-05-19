Астрофизик Сапунова рассказала о последствиях мощной магнитной бури в субботу

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Поводов для паники из-за магнитной бури, которая обрушится на Землю в субботу, нет, так как бури еще большей интенсивности уже были в марте. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказала младший научный сотрудник отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Ольга Сапунова.

«Сильно преувеличивать опасность не стоит. В конце концов, в марте уже были у нас бури, и даже солнечное сияние видели на широтах Москвы. Это были бури посильнее и ничего сверхстрашного с нами не произошло, так что для паники поводов нет», - сказала она.

Геомагнитная буря в субботу ожидается в связи с вспышкой на Солнце. Последствия, как ожидается, будут ощущаться еще два дня после пика. По словам специалистов, сильные магнитные поля, в первую очередь, влияют на спутниковую навигацию и системы связи. Они могут выйти из строя. Кроме того, некоторые люди могут почувствовать головную боль и общее недомогание, возможна бессонница.