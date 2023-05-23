В Запорожской области ВС РФ пресекли действия украинской ДРГ
Подразделения Вооруженных сил России пресекли действия украинской диверсионно-разведывательной группы. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях авиация и артиллерия нанесла поражения подразделениям противника населенных пунктов Великая Новоселка Донецкой народной республики Марфополь, Малая Токмачка, Новоданиловка и Каменское Запорожской области. На этих направлениях за сутки было уничтожено более 150 украинских боевиков, три пикапа и гаубица «Мста-Б».
Также в Минобороны сообщили, что группа украинских боевиков, ворвавшаяся в Белгородскую область 22 мая, была полностью ликвидирована. Было уничтожено более 70 боевиков, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.
Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов