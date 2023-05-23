Глава германской разведки Каль заявил, что нет признаков военного ослабления России

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«В путинской системе» нет заметных трещин, и спустя полтора года с начала СВО незаметно каких-либо признаков ослабления военной мощи России. Президент Федеральной службы внешней разведки ФРГ Бруно Каль поделился своим мнением о боеспособности российской армии с Welt.

«Россия по-прежнему способна вести войну на дальних дистанциях», - сказал Каль.

Он также отметил большие ресурсы вооружения и боеприпасов в России.

«В этом отношении не может быть и речи о слабости», - подчеркнул Каль.

Он выразил уверенность, что Киев по-прежнему нуждается в военной помощи, так как «если Запад не очень организованно поддержит Украину и не организует сопротивление, путинская стратегия опоры на долгосрочную перспективу и массы может возобладать».

Ранее сообщалось, что США и их союзники по НАТО рассматривают возможность включения американских истребителей F-16 в очередной пакет военной помощи Киеву, по информации главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, в нескольких странах альянса, в частности в Польше, уже началась подготовка украинских пилотов к полетам на этих боевых самолетах.