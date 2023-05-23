ВС РФ сорвали ротацию противника в районе Полтавки в Запорожской области

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Российские военные сорвали попытку противника провести ротацию личного состава на одном из участков Запорожского направления, заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«На Запорожском направлении сорвана попытка ротации личного состава на позициях 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Полтавки», - сказал он.

Артиллеристы накрыли противника огнем с помощью РСЗО «Град», в результате были ликвидированы украинский грузовой автомобиль и живая сила. Кроме того, в районе Полтавки поражен пункт временной дислокации украинских боевиков.

Также Гордеев доложил об обстановке на Южно-Донецком направлении. Так, под Пречистовкой ликвидирована украинская разведгруппа. Расчеты САУ «Акация» и самоходных минометов «Тюльпан» разгромили пункты временной дислокации националистов в районах Великой Новоселки и Новополя. Помимо этого, противник не досчитался двух польских самоходных гаубиц Krab в районе Доброволья.

Между тем в пресс-центре группировки «Юг» сообщили об авиаударах по украинским опорникам в Донбассе.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.