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В Минобороны сообщили об авиаударах по украинским опорникам в Донбассе

12:00 23.05.2023
На Соледаро-Артемовском направлении реактивной системой залпового огня нанесен удар по пункту временной дислокации украинской механизированной бригады.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по опорникам противника в Донбассе, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Авиацией "Южной" группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по опорным пунктам противника в районах населенных пунктов Богдановка, Белогоровка, Авдеевка», - сказал он.

Кроме того, на Соледаро-Артемовском направлении расчеты РСЗО «Торнадо-С» накрыли огнем пункт временной дислокации украинской мехбригады.

Начальник пресс-центра сообщил, что украинская сторона в ходе контрбатарейной борьбы потеряла противотанковый ракетный комплекс, тяжелую огнеметную систему и МТЛБ. Кроме того, наши артиллеристы разгромили три 152-мм САУ, две БМП и три 122-мм миномета противника.

Ранее корреспондент Наталья Панталева в сюжете «Звезды» рассказала о современной САУ «Мста-СМ2».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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