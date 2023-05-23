В Минобороны сообщили об авиаударах по украинским опорникам в Донбассе
Российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по опорникам противника в Донбассе, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
«Авиацией "Южной" группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по опорным пунктам противника в районах населенных пунктов Богдановка, Белогоровка, Авдеевка», - сказал он.
Кроме того, на Соледаро-Артемовском направлении расчеты РСЗО «Торнадо-С» накрыли огнем пункт временной дислокации украинской мехбригады.
Начальник пресс-центра сообщил, что украинская сторона в ходе контрбатарейной борьбы потеряла противотанковый ракетный комплекс, тяжелую огнеметную систему и МТЛБ. Кроме того, наши артиллеристы разгромили три 152-мм САУ, две БМП и три 122-мм миномета противника.
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Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.